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НОВОСТИ

Движение автотранспорта по Крымскому мосту будет временно закрыто 17 января на несколько часов

12:15 15.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту будет временно закрыто 17 января с 13:00 мск до 18:00 мск в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в воскресенье в официальном телеграм-канале Минтранса РФ.

«17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», — говорится в сообщении.

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