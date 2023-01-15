Движение автотранспорта по Крымскому мосту будет временно закрыто 17 января на несколько часов

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение легковых автомобилей и автобусов по Крымскому мосту будет временно закрыто 17 января с 13:00 мск до 18:00 мск в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ. Об этом сообщили в воскресенье в официальном телеграм-канале Минтранса РФ.

«17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», — говорится в сообщении.