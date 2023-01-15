Движение автотранспорта по Крымскому мосту будет временно закрыто 17 января на несколько часов
12:15 15.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«17 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», — говорится в сообщении.
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