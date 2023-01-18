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НОВОСТИ

Закон США против деятельности РФ в Африке подвергли критике в МИД ЮАР

10:00 18.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский законопроект о «противодействии злонамеренной деятельности России в Африке» противоречит международному праву, заявила в интервью «РИА Новости» министр иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

«Я считаю, что этот законопроект должен быть отозван, потому что он абсолютно не обоснован, это противоречит международному праву, и мы ясно дали это понять нашим коллегам в США», — сказала она.

Речь идет о проекте, который весной прошлого года начал рассматривать конгресс США. Согласно документу, Вашингтон может отслеживать российское политическое влияние, кампании по дезинформации и деятельность связанных с Россией частных военных компаний на континенте.

Ранее данную инициативу уже критиковал президент ЮАР Сирил Рамафоса. РБК

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