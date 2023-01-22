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В Японии увеличилось количество кибератак вдвое - СМИ

13:55 22.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество кибератак на компьютерные системы Японии за последние 3 года увеличилось примерно в 2 раза. Об этом сообщила в воскресенье газета «Никкэй».

Так, в 2019 году местные власти фиксировали за день в среднем 4,1 тысячи попыток несанкционированного доступа, в то время как только за первую половину 2022 года число ежедневных кибератак превысило 7,7 тысячи. Подавляющее большинство из них осуществлялось из-за рубежа, отмечает издание.

По его сведениям, около 80% японских компаний не развивают собственные кадровые ресурсы в области информационных технологий, предпочитая поручать задачи по обслуживанию своих компьютерных систем сторонним предприятиям. Подобная тенденция приводит к увеличению длительности реагирования на кибератаки и усложнению процесса восстановления поврежденных данных, что повышает уязвимость Японии для хакеров, подчеркивает «Никкэй».

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