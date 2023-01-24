Восстановленный Джейрах станет аэродромом совместного базирования ВКС РФ и ВВС Сирии
10:00 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские и сирийские военнослужащие восстановили аэродром Джейрах на севере Сирийской Арабской Республики (САР), который был разрушен во время боевых действий, теперь там организовано совместное базирование самолетов двух стран. Об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.
«Российские и сирийские военнослужащие восстановили разрушенный в ходе боевых действий аэродром Джейрах в северной части Сирийской Арабской Республики. Это позволило организовать совместное базирование и применение авиации Воздушно-космических сил России и Военно-воздушных сил Сирии», — отметили в российском оборонном ведомстве.
В Минобороны РФ подчеркнули, что совместное базирование авиации ВКС России и ВВС Сирии позволит осуществлять прикрытие госграницы и обеспечить безопасность мирных жителей на севере и северо-востоке республики.
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