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НОВОСТИ

Польша официально попросила ФРГ разрешить отправить Украине танки Leopard

14:12 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши официально обратились к правительству ФРГ с просьбой разрешить передать Украине танки Leopard («Леопард»). Об этом сообщил во вторник в «Твиттере» вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Германия уже получила нашу просьбу выразить согласие на передачу танков Leopard 2 Украине», — написал он.

«Я также призываю немецкую сторону присоединиться к коалиции стран, поддерживающих Украину танками Leopard 2. Это наше общее дело, потому что речь идет о безопасности всей Европы», — указал польский министр обороны.

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