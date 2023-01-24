С белорусами в НВФ разберутся по законам военного времени — Лукашенко

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусы, участвующие в незаконных военизированных формированиях (НВФ), в частности воюющие на стороне Украины в полку Калиновского, будут нести особую ответственность и с ними разберутся по законам военного времени.

«Официальные власти от них пытаются дистанцироваться. Мы это прекрасно видим. Их на фронт отправляют: „Идите на фронт, тренируйтесь. Натренируетесь — поедете в Беларусь свергать власть. Устроите там шабаш, войнушку“, — сказал Лукашенко во вторник на совещании по общественно-политической обстановке, его слова приводит агентство БелТА. — Но это их выбор. Они должны знать, что с ними будем разбираться по законам военного времени».

По словам президента, недавно эти боевики «на фронте попали под обстрел, немало погибло, но калеками ведь сколько осталось». «Кому они сегодня нужны? Никому. Президент [Украины Владимир] Зеленский их на коляске по хоккейной площадке катать не будет», — сказал Лукашенко.