Средства ПВО России за сутки сбили десять украинских беспилотников — МО РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили десять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новочервоное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Никольское Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Терноватое, Михайловка Запорожской области, Крынки, Васильевка, Новая Каховка и Князе-Григоровка Херсонской области», — заявил Конашенков.