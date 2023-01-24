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Средства ПВО России за сутки сбили десять украинских беспилотников — МО РФ

15:00 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили десять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новочервоное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Никольское Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Терноватое, Михайловка Запорожской области, Крынки, Васильевка, Новая Каховка и Князе-Григоровка Херсонской области», — заявил Конашенков.

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