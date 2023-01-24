Средства ПВО России за сутки сбили десять украинских беспилотников — МО РФ
15:00 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили десять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Средствами противовоздушной обороны сбито десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новочервоное, Золотаревка Луганской Народной Республики, Никольское Донецкой Народной Республики, Чубаревка, Терноватое, Михайловка Запорожской области, Крынки, Васильевка, Новая Каховка и Князе-Григоровка Херсонской области», — заявил Конашенков.
НОВОСТИ
- 16:00 24.01.2023
- Путин обратил внимание на дефицит отдельных лекарств в аптеках и рост цен на них
- 15:32 24.01.2023
- Правительство Украины согласовало отставку пяти глав регионов — министр
- 15:12 24.01.2023
- В Думе изучают вопрос о конфискации имущества россиян, «поливающих грязью» РФ — Володин
- 14:32 24.01.2023
- С белорусами в НВФ разберутся по законам военного времени — Лукашенко
- 14:12 24.01.2023
- Польша официально попросила ФРГ разрешить отправить Украине танки Leopard
- 14:00 24.01.2023
- Роскосмос запланировал развертывание Российской орбитальной станции на 2027 год
- 13:32 24.01.2023
- Возможность ограничить выезд россиян из страны не обсуждается — Песков
- 13:20 24.01.2023
- Эстонские спецслужбы проверяли всех обращавшихся в посольство России в Таллине — посол РФ
- 13:05 24.01.2023
- На Херсонщине сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр, уничтожены катера и скопление военных
- 12:32 24.01.2023
- В Москве выявили 1 362 случая заражения коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать