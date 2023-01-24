Путин обратил внимание на дефицит отдельных лекарств в аптеках и рост цен на них
16:00 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проверки свидетельствуют о дефиците отдельных лекарств в российских аптеках и росте цен на них, заявил президент РФ Владимир Путин во вторник на совещании с членами правительства.
«Дело в том, что, во-первых, цены подросли у нас за последнее время и наблюдался определенный дефицит по некоторым лекарственным препаратам, несмотря на то, что у нас наблюдается рост производства фармацевтической продукции, — сказал глава государства. — За три квартала прошлого года он составил примерно 22%, и 60% у нас на рынке уже отечественных лекарственных препаратов. Тем не менее и дефицит образовался по некоторым препаратам, и цены подросли».
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