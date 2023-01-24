Двое пострадали после сброса взрывного устройства с БПЛА в Курской области — губернатор
16:32 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотник ВСУ сбросил взрывное устройство в селе Горналь Курской области, пострадали два человека, сообщил во вторник губернатор региона Вячеслав Старовойт.
«Сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство с дрона в селе Горналь Суджанского района. К сожалению, пострадали два человека. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал Старовойт в соцсети.
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