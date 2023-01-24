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РФ жестко отреагирует на враждебные действия Латвии, решившей понизить дипотношения — МИД

17:12 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия жестко ответит на враждебные шаги латвийских властей, которые решили понизить уровень дипломатических отношений с Москвой. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении МИД РФ.

«Такое проявление очередных недружественных шагов Риги никого не удивляет. Они представляют собой закономерный итог политики латвийской правящей верхушки по последовательному разрушению двусторонних отношений. Последствия этого для страны и ее жителей явно власти не заботят. Будем, разумеется, жестко реагировать на любые такие враждебные действия», — подчеркнули на Смоленской площади.

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