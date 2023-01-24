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Боевые действия показывают, что ПВО России — одна из лучших в мире, заявил Путин

20:40 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевые действия показали, что российская система противоракетной обороны является одной из лучших в мире, считает президент РФ Владимир Путин.

«Практическая боевая работа показала, что ПВО России — одна из лучших в мире», — сказал он во вторник на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

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