Россия производит более чем втрое больше ракет — аналогов американских Patriot — Путин
22:40 24.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия производит втрое больше ракет, аналогичных тем, что применяются в американских системах Patriot («Пэтриот»). Об этом сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.
«Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot — у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза», — сказал глава государства.
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