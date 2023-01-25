Россия производит более чем втрое больше ракет — аналогов американских Patriot — Путин

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия производит втрое больше ракет, аналогичных тем, что применяются в американских системах Patriot («Пэтриот»). Об этом сообщил во вторник президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым.

«Я уже говорил, что то, что США производят ракеты системы Patriot — у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза», — сказал глава государства.