В Москве выявили 2 424 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 424 против 1 362 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось максимальным с 5 октября, когда было выявлено 2 512 случаев инфицирования. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 335 131 случай заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 820 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 013, до 3 138 564.