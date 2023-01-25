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В Москве выявили 2 424 случая заражения коронавирусом за сутки

12:20 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 424 против 1 362 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.

Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось максимальным с 5 октября, когда было выявлено 2 512 случаев инфицирования. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 335 131 случай заражения.

Число умерших в столице за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 820 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 013, до 3 138 564.

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