В Москве выявили 2 424 случая заражения коронавирусом за сутки
12:20 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 2 424 против 1 362 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
Число заболевших ковидом за сутки в городе оказалось максимальным с 5 октября, когда было выявлено 2 512 случаев инфицирования. Всего в столице с начала пандемии выявили 3 335 131 случай заражения.
Число умерших в столице за сутки возросло на 11 против 12 днем ранее. Всего с начала пандемии зафиксировали 47 820 смертей. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 2 013, до 3 138 564.
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