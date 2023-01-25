Росфинмониторинг внес Илью Пономарева в перечень экстремистов и террористов
15:12 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева (признан в РФ иноагентом) внесли в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга, сообщается в среду на сайте ведомства.
Пономарев был депутатом Государственной думы 5-го и 6-го созывов, входил во фракцию «Справедливая Россия». В июне 2014 года он выехал из России в США, где проживал в течение последующих двух лет. Позже он переехал на Украину и получил гражданство этой страны.
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