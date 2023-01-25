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НОВОСТИ

Мосгорсуд по иску Минюста ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу

17:00 25.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мосгорсуд в среду ликвидировал Московскую Хельсинкскую группу (МХГ), удовлетворив иск Министерства юстиции РФ, передает корр. ТАСС.

«Удовлетворить исковое заявление Министерства юстиции о ликвидации правозащитной организации „Московская Хельсинкская группа“, — огласил решение судья.

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