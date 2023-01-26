СМИ сообщают о взрывах в ряде областей Украины

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы раздаются в четверг утром в Киевской и Днепропетровской областях, сообщает издание «Страна». Ранее издание сообщало о взрывах в Николаевской области.

Взрывы также звучат в Одессе, Виннице и Винницкой области, сообщают в четверг издания «Страна» и «Клименко тайм».

Утром воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины, в том числе в Киеве.