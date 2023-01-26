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Президент США «отметит» годовщину начала СВО визитом в Европу - СМИ

18:25 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден рассматривает возможность посетить в феврале ряд европейских стран. Об этом сообщил в четверг в «Твиттере» журналист телекомпании Эн-би-си Джош Ледерман со ссылкой на источники.

По их информации, поездка может быть приурочена к годовщине начала российской специальной военной операции на Украине. В Белом доме на просьбу ТАСС подтвердить информацию о возможной поездке, а также сообщить, намерен ли Байден в рамках турне посетить Украину, пока не ответили.

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