Поставки новых вооружений Украине не ведут к миру - ООН

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

События, которые ООН наблюдает в настоящее время вокруг Украины, не ведут к миру, который хотела бы видеть всемирная организация. Об этом заявил в четверг на брифинге постоянный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, отвечая на просьбу прокомментировать решение ряда западных стран поставить на Украину танки.

«Мы не будем комментировать каждый раз, когда поступает новое оружие. То, что мы хотим видеть, — это мир, справедливый мир в соответствии с Уставом ООН. Но то, что мы видим сейчас, не ведет нас в этом направлении», — сказал он.