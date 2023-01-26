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Украина получит от США экспортную версию танков без секретных элементов брони - СМИ

22:18 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США намерены поставить Украине усовершенствованную версию танков Abrams («Абрамс»), однако без секретных элементов брони, включающих обедненный уран. Об этом пишет в четверг со ссылкой на источники газета «Политико».

По ее данным, Киев получит от Вашингтона танки Abrams в усовершенствованной конфигурации M1A2. Внешне эти танки похожи на более старую версию A1, однако на них установлена более сложная оптика и элементы управления.

Речь идет именно об экспортной версии M1A2. Это, как поясняет «Политико», связано с тем, что федеральные нормы США запрещают поставки за рубеж Abrams с секретными комплектами брони, которые используют сами американские военные. Они, в числе прочего, включают защитные элементы с обедненным ураном. Таким образом, «31 танк, предназначенный для Украины, не будет включать в себя секретные набор брони», увеличивающий боеспособность данной техники.

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