Украина получит от США экспортную версию танков без секретных элементов брони - СМИ
22:18 26.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, Киев получит от Вашингтона танки Abrams в усовершенствованной конфигурации M1A2. Внешне эти танки похожи на более старую версию A1, однако на них установлена более сложная оптика и элементы управления.
Речь идет именно об экспортной версии M1A2. Это, как поясняет «Политико», связано с тем, что федеральные нормы США запрещают поставки за рубеж Abrams с секретными комплектами брони, которые используют сами американские военные. Они, в числе прочего, включают защитные элементы с обедненным ураном. Таким образом, «31 танк, предназначенный для Украины, не будет включать в себя секретные набор брони», увеличивающий боеспособность данной техники.
НОВОСТИ
- 23:03 26.01.2023
- Поддерживать танки Abrams в боеспособном состоянии Украине будет сложно – представитель Пентагона
- 21:30 26.01.2023
- Поставки новых вооружений Украине не ведут к миру - ООН
- 20:45 26.01.2023
- США намекнули Турции, как можно быстрее получить разрешение на покупку истребителей F-16
- 20:10 26.01.2023
- Газовый регулятор ФРГ жалуется, что немцы в холода плохо экономят газ
- 19:20 26.01.2023
- То, что произойдет в предстоящие месяцы на Украине, может оказаться решающим - Пентагон
- 18:25 26.01.2023
- Президент США «отметит» годовщину начала СВО визитом в Европу - СМИ
- 17:40 26.01.2023
- Преступления нацистов не имеют срока давности, РФ против предания их забвению — Путин
- 17:12 26.01.2023
- Захар Прилепин отправился добровольцем в составе Росгвардии в зону СВО
- 17:10 26.01.2023
- Клиентам Сбера стала доступна оплата билетов «Аэрофлота» по SberPay
- 17:00 26.01.2023
- Без оружия и денег Запада Украина и Зеленский не просуществуют и дня — Медведев
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать