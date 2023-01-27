МИД РФ: Послу Латвии предписано покинуть Россию в течение двух недель
18:51 27.01.2023 Источник: НГ-Online
27 января в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Латвии Д.Рутка в связи с решением руководства Латвии по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений. Российской стороной выражен решительный протест, - сообщается на сайте МИД России.
Подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую «солидарность» с другими прибалтийскими странами не принимается. «Солидарность» между ними лишь в другом – в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами. При этом латвийскому ВПД было заявлено, что коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий. Послу Латвии М.Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель.
Акцентировано, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия. Следует понимать, что наши двусторонние связи и так уже во многом разрушены деструктивной линией правящей верхушки Латвии, включая полную зачистку русскоязычного информационного пространства, ликвидацию советского мемориального и культурного наследия, уголовное преследование наших соотечественников. Вся ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на государственном руководстве Латвии.
НОВОСТИ
- 18:35 27.01.2023
- МРОТ в России будут повышать с опережением инфляции - поручение
- 18:20 27.01.2023
- Путин дал поручение построить до 2030 года не менее 700 гражданских самолетов и вертолетов
- 17:42 27.01.2023
- КНДР будет всегда «в одном окопе» с Россией, заявила сестра Ким Чен Ына
- 17:12 27.01.2023
- Шольца призвали уволить главу МИД после слов о «войне против РФ»
- 17:00 27.01.2023
- ЕС продлил на полгода все санкции против России по Украине
- 16:32 27.01.2023
- Бельгия отказалась поставить старую бронетехнику на Украину, ограничившись легким оружием
- 16:12 27.01.2023
- ЮАР имеет право проводить учения с РФ, но ЕС видит «нехорошие совпадения» — Боррель
- 16:00 27.01.2023
- Украина в будущем вопреки действительности заявит, что хотела переговоров с РФ — МИД
- 15:55 27.01.2023
- Миллион клиентов Сбера воспользовался сервисом «Деньги до зарплаты» в 2022 году
- 15:32 27.01.2023
- Захарова назвала ложью слова Столтенберга о том, что НАТО не сторона конфликта на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать