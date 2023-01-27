МИД РФ: Послу Латвии предписано покинуть Россию в течение двух недель

18:51 Источник: НГ-Online

27 января в МИД России была вызвана Временная поверенная в делах Латвии Д.Рутка в связи с решением руководства Латвии по понижению уровня российско-латвийских дипломатических отношений. Российской стороной выражен решительный протест, - сообщается на сайте МИД России.







Подчеркнуто, что обоснование этого шага ссылками на некую «солидарность» с другими прибалтийскими странами не принимается. «Солидарность» между ними лишь в другом – в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами. При этом латвийскому ВПД было заявлено, что коль скоро принципиальное решение принято, мы не считаем нужным ждать до обозначенной Ригой даты завершения послами своих миссий. Послу Латвии М.Риекстиньшу предписано покинуть Российскую Федерацию в течение двух недель.

Акцентировано, что провокационный демарш латвийских властей по понижению уровня дипотношений будет иметь последствия. Следует понимать, что наши двусторонние связи и так уже во многом разрушены деструктивной линией правящей верхушки Латвии, включая полную зачистку русскоязычного информационного пространства, ликвидацию советского мемориального и культурного наследия, уголовное преследование наших соотечественников. Вся ответственность за нынешнюю ситуацию лежит на государственном руководстве Латвии.