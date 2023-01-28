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НОВОСТИ

В 2022 году Роскомнадзор обнаружил около 150 крупных утечек персональных данных

15:10 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 150 крупных утечек персональных данных произошло в прошлом году, сообщается в Telegram-канале Роскомнадзора в субботу, когда отмечается Международный день защиты персональных данных.

«В 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных данных», — говорится в сообщении.

В ведомстве также сообщили, что в прошлом году прошло 78 внеплановых проверок, в 87% случаев факт утечки подтвердился. По результатам инспекций Роскомнадзор составил и направил в суд 66 протоколов об административных правонарушениях.

«Суды назначили штрафы на общую сумму около 1 млн руб., а также вынесли 9 предупреждений. Рассмотрение еще 30 протоколов об административных правонарушениях продолжается», — добавили в ведомстве.

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