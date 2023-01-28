В 2022 году Роскомнадзор обнаружил около 150 крупных утечек персональных данных
15:10 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«В 2022 году произошло около 150 крупных утечек персональных данных», — говорится в сообщении.
В ведомстве также сообщили, что в прошлом году прошло 78 внеплановых проверок, в 87% случаев факт утечки подтвердился. По результатам инспекций Роскомнадзор составил и направил в суд 66 протоколов об административных правонарушениях.
«Суды назначили штрафы на общую сумму около 1 млн руб., а также вынесли 9 предупреждений. Рассмотрение еще 30 протоколов об административных правонарушениях продолжается», — добавили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 14:10 28.01.2023
- В Китае за неделю выходных кассовые сборы кинотеатров составили $1 млрд
- 13:50 28.01.2023
- В ходе расследования теракта полиция Израиля задержала 42 человека - СМИ
- 12:50 28.01.2023
- Египет осудил теракт в Восточном Иерусалиме - МИД
- 12:40 28.01.2023
- Шольц обещал гражданам ФРГ тщательно взвешивать решения по Украине
- 11:10 28.01.2023
- В рамках новой военной помощи Украина хочет получить 24 истребителя - СМИ
- 10:30 28.01.2023
- В Чехии начался второй день выборов президента
- 09:30 28.01.2023
- Президент Франции хочет продолжать диалог с РФ, несмотря на критику
- 09:25 28.01.2023
- На 30% в 2022 году выросло число уволившихся с военной службы в ФРГ - СМИ
- 09:20 28.01.2023
- К лету может быть готова программа по интеграции новых регионов в здравоохранение РФ
- 22:20 27.01.2023
- Нападение на синагогу в Иерусалиме: пятеро погибших, десять раненых
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать