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НОВОСТИ

В Чехии завершился второй тур выборов президента

16:30 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голосование во втором, заключительном, туре выборов президента Чехии завершилось в субботу. Об этом сообщило информационное агентство ЧТК.

Избирательные участки, которых в республике действовало около 15 тыс., завершили работу в 14:00 (16:00 мск). Явка избирателей, согласно прогнозам, может превысить 70%. Инцидентов в ходе голосования отмечено не было. Итоги выборов будут обнародованы вечером текущего дня.

Во второй тур выборов, по итогам состоявшегося 13 и 14 января первого тура, вышли отставной генерал, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш. При явке 68,2% избирателей лучшего результата в первом туре добился Павел, получивший 35,4% голосов. Бабиш заручился поддержкой 34,99% проголосовавших.


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