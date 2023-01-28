В Чехии завершился второй тур выборов президента
16:30 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Избирательные участки, которых в республике действовало около 15 тыс., завершили работу в 14:00 (16:00 мск). Явка избирателей, согласно прогнозам, может превысить 70%. Инцидентов в ходе голосования отмечено не было. Итоги выборов будут обнародованы вечером текущего дня.
Во второй тур выборов, по итогам состоявшегося 13 и 14 января первого тура, вышли отставной генерал, бывший председатель Военного комитета НАТО Петр Павел и экс-премьер Чехии Андрей Бабиш. При явке 68,2% избирателей лучшего результата в первом туре добился Павел, получивший 35,4% голосов. Бабиш заручился поддержкой 34,99% проголосовавших.
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