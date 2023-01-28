Запад постепенно втягивает себя в реальную, открытую войну с РФ - Гаврилов
20:30 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это стало бы действительно новым витком конфронтации с Россией уже не Украины, а всего Запада, они постепенно втягивают себя в реальную, не гибридную, а реальную, открытую войну с Россией», — сказал он.
Гаврилов также отметил, что избранный западным истеблишментом политический курс относительно поставок вооружения Украине вызывает беспокойство у простых граждан. «Народ протестует, им это не нравится. <…> Ничего хорошего это Европе не сулит, и трезвые политики это понимают», — подытожил дипломат.
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