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Запад постепенно втягивает себя в реальную, открытую войну с РФ - Гаврилов

20:30 28.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Передача военных самолетов Украине ознаменует переход стран Запада на новый уровень конфронтации с Российской Федерацией, заявил в воскресенье глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью телеканалу «Звезда», опубликованном на сайте вещателя.

«Это стало бы действительно новым витком конфронтации с Россией уже не Украины, а всего Запада, они постепенно втягивают себя в реальную, не гибридную, а реальную, открытую войну с Россией», — сказал он.

Гаврилов также отметил, что избранный западным истеблишментом политический курс относительно поставок вооружения Украине вызывает беспокойство у простых граждан. «Народ протестует, им это не нравится. <…> Ничего хорошего это Европе не сулит, и трезвые политики это понимают», — подытожил дипломат.

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