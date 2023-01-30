ЕС не считает поставки западных танков на Украину эскалацией конфликта — представитель
15:12 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз считает, что поставки западных танков на Украину являются не эскалацией конфликта, а лишь «ответом на эскалацию со стороны России». Об этом заявил в понедельник представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.
«Это не эскалация, это ответ на агрессию и эскалацию со стороны России, которая продолжается уже почти год, — утверждал он. — Мы предоставляем Украине средства для защиты, и мы будем продолжать эту поддержку столько, сколько будет нужно».
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