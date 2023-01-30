0
0
130
НОВОСТИ

Песков назвал блестящей работу кабмина на фоне прокси-войны против России

16:32 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство России смогло блестяще справиться со сложностями, которые возникли из-за ведущейся Западом прокси-войны. Такую оценку в понедельник озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, «уже три года кабинет министров работает в чрезвычайно тяжелых условиях». Сначала правительство столкнулось с вызовом глобальной пандемии, а потом «пришла прокси-война», которую стали вести страны коллективного Запада против России. «И действительно <…> удалось не просто кое-как выйти из этой ситуации, а выйти блестяще», — сказал представитель Кремля, добавив, что кабмину удалось сохранить «траекторию потенциального роста [страны]».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:32 30.01.2023
Послу США было указано на контрпродуктивность конфронтационного курса Вашингтона — МИД РФ
0
37
17:20 30.01.2023
Сбер улучшит условия «Ипотеки для IT»
0
52
17:12 30.01.2023
США доставили военно-биологическое оборудование с Украины в Польшу и Прибалтику — МО РФ
0
90
17:00 30.01.2023
Европейский шахматный союз ожидает выхода ФШР из своего состава к 24 февраля
0
111
16:12 30.01.2023
ВСУ в Угледаре ведут огонь противотанковым вооружением из многоэтажек — советник Пушилина
0
177
16:00 30.01.2023
России придется учесть вероятное появление ядерного оружия США в Корее
0
212
15:32 30.01.2023
В Москве выявили 1 519 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
199
15:12 30.01.2023
ЕС не считает поставки западных танков на Украину эскалацией конфликта — представитель
0
258
15:00 30.01.2023
В Раде признали, что Украина не может распоряжаться финансами без согласования с Западом
0
273
14:32 30.01.2023
Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков
0
277

Возврат к списку