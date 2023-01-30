Песков назвал блестящей работу кабмина на фоне прокси-войны против России
16:32 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство России смогло блестяще справиться со сложностями, которые возникли из-за ведущейся Западом прокси-войны. Такую оценку в понедельник озвучил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря, «уже три года кабинет министров работает в чрезвычайно тяжелых условиях». Сначала правительство столкнулось с вызовом глобальной пандемии, а потом «пришла прокси-война», которую стали вести страны коллективного Запада против России. «И действительно <…> удалось не просто кое-как выйти из этой ситуации, а выйти блестяще», — сказал представитель Кремля, добавив, что кабмину удалось сохранить «траекторию потенциального роста [страны]».
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