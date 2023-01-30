Путин обсудил с саудовским кронпринцем ОПЕК+ и развитие отношений двух стран — Кремль
18:40 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка», — говорится в сообщении.
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