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Путин обсудил с саудовским кронпринцем ОПЕК+ и развитие отношений двух стран — Кремль

18:40 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической областях, а также взаимодействие в рамках ОПЕК+ по обеспечению стабильности мирового нефтяного рынка», — говорится в сообщении.

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