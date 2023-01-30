0
0
0
НОВОСТИ

В Мариуполе задержаны два боевика «Азова»

19:20 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники оперативных служб за неделю задержали в Мариуполе двух боевиков украинского формирования «Азов» (запрещен в РФ), которые пытались покинуть город под видом мирных жителей. Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель сводной роты оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» Виталий Савин.

«За последнюю неделю мы задержали двоих боевиков „Азова“. В обоих случаях теперь уже бывшие военнослужащие пытались выехать из Мариуполя под видом мирного населения», — сказал он. По словам Савина, один из задержанных боевиков оказался уроженцем Днепропетровска. Он рассказал, что принимал участие в боевых действиях в составе подразделения пограничных войск, которое находилось в оперативном подчинении «Азова».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:40 30.01.2023
Путин обсудил с саудовским кронпринцем ОПЕК+ и развитие отношений двух стран — Кремль
0
97
18:00 30.01.2023
Британский депутат заявил о возможности прямого противостояния королевства с РФ
0
180
17:32 30.01.2023
Послу США было указано на контрпродуктивность конфронтационного курса Вашингтона — МИД РФ
0
211
17:20 30.01.2023
Сбер улучшит условия «Ипотеки для IT»
0
205
17:12 30.01.2023
США доставили военно-биологическое оборудование с Украины в Польшу и Прибалтику — МО РФ
0
229
17:00 30.01.2023
Европейский шахматный союз ожидает выхода ФШР из своего состава к 24 февраля
0
246
16:32 30.01.2023
Песков назвал блестящей работу кабмина на фоне прокси-войны против России
0
242
16:12 30.01.2023
ВСУ в Угледаре ведут огонь противотанковым вооружением из многоэтажек — советник Пушилина
0
280
16:00 30.01.2023
России придется учесть вероятное появление ядерного оружия США в Корее
0
308
15:32 30.01.2023
В Москве выявили 1 519 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
291

Возврат к списку