В Мариуполе задержаны два боевика «Азова»

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники оперативных служб за неделю задержали в Мариуполе двух боевиков украинского формирования «Азов» (запрещен в РФ), которые пытались покинуть город под видом мирных жителей. Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель сводной роты оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» Виталий Савин.

«За последнюю неделю мы задержали двоих боевиков „Азова“. В обоих случаях теперь уже бывшие военнослужащие пытались выехать из Мариуполя под видом мирного населения», — сказал он. По словам Савина, один из задержанных боевиков оказался уроженцем Днепропетровска. Он рассказал, что принимал участие в боевых действиях в составе подразделения пограничных войск, которое находилось в оперативном подчинении «Азова».