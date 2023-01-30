В Мариуполе задержаны два боевика «Азова»
19:20 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники оперативных служб за неделю задержали в Мариуполе двух боевиков украинского формирования «Азов» (запрещен в РФ), которые пытались покинуть город под видом мирных жителей. Об этом в понедельник ТАСС сообщил представитель сводной роты оперативно-боевого тактического формирования «Каскад» Виталий Савин.
«За последнюю неделю мы задержали двоих боевиков „Азова“. В обоих случаях теперь уже бывшие военнослужащие пытались выехать из Мариуполя под видом мирного населения», — сказал он. По словам Савина, один из задержанных боевиков оказался уроженцем Днепропетровска. Он рассказал, что принимал участие в боевых действиях в составе подразделения пограничных войск, которое находилось в оперативном подчинении «Азова».
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