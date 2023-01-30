Премьер Дании сообщила о передаче Украине всех своих САУ Caesar
22:40 30.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен подтвердила передачу Украине 19 самоходных артиллерийских установок Caesar («Цезарь»). Соответствующее заявление она сделала в понедельник в Одессе в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Мы передаем все наши 19 установок Caesar», — сказа она, добавив, что Дания будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется, — вооружением, гуманитарной помощью, обучением украинских военных».
Зеленский в свою очередь поблагодарил Фредериксен за усиление украинской артиллерии.
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