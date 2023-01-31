Британия в настоящее время не будет передавать Украине истребители — представитель Сунака

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания считает нецелесообразным направлять Украине истребители в настоящее время. Об этом во вторник заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

«Нецелесообразно в настоящий момент отправлять самолеты (речь об истребителях — прим. ТАСС) на Украину. Великобритания продолжит обсуждать вопросы поддержки Украины вместе с союзниками», — сказал представитель Сунака, слова которого приводит агентство Рейтер.