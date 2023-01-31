Жители Красноярска стали свидетелями падения болида
19:28 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вечером 31 января красноярцы массово наблюдали полет над небом яркого святящегося объекта. Видео необычного явления попало в социальные сети.
«То, что это болид, нет никаких сомнений. Судя по его яркости, а он ярче полной Луны, болид имеет размер нескольких метров, от 1 до 5. А такие камни при пролете в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли», — сказал Веселков.
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