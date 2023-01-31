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Жители Красноярска стали свидетелями падения болида

19:28 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Небесное тело, наблюдаемое жителями Красноярска, оказалось болидом с возможными размерами от 1 до 5 метров. Об этом ТАСС во вторник сообщил руководитель обсерватории университета Решетнева Сергей Веселков.

Вечером 31 января красноярцы массово наблюдали полет над небом яркого святящегося объекта. Видео необычного явления попало в социальные сети.

«То, что это болид, нет никаких сомнений. Судя по его яркости, а он ярче полной Луны, болид имеет размер нескольких метров, от 1 до 5. А такие камни при пролете в атмосфере сгорают практически полностью, хотя некоторое количество вещества может и выпасть на поверхность Земли», — сказал Веселков.

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