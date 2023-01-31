Греция не собирается отдавать своих "Леопардов" Украине
21:35 31.01.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы оказали существенную военную поддержку Украине, в частности, предоставив бронированные машины пехоты, но мы не дадим танки Leopard 2 по той простой причине, что они абсолютно необходимы для нашей обороны. Мы ясно дали понять, что мы готовы поддерживать Украину, но не в ущерб нашим оборонным возможностям», — цитирует премьера портал.
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