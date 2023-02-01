Нетаньяху не исключил применения военной силы против Ирана

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Угроза применения силы может оказаться единственным фактором, способным остановить ядерную программу Ирана. С таким утверждением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Си-эн-эн, вышедшем в эфир во вторник вечером.

«Я бы сказал, что если сдерживание не увенчается успехом, то не будет другого выбора, кроме как действовать», — отметил он.