Нетаньяху не исключил применения военной силы против Ирана
11:20 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Угроза применения силы может оказаться единственным фактором, способным остановить ядерную программу Ирана. С таким утверждением выступил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью телеканалу Си-эн-эн, вышедшем в эфир во вторник вечером.
«Я бы сказал, что если сдерживание не увенчается успехом, то не будет другого выбора, кроме как действовать», — отметил он.
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