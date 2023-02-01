Александр Невзоров заочно приговорен к 8 годам колонии за фейки об армии РФ

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Басманный суд Москвы в среду заочно приговорил к 8 годам лишения свободы журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом), признав его виновным в распространении дезинформации о российской армии, передает корр. ТАСС из зала суда.

«Признать Невзорова виновным в совершении преступления, предусмотренного п. „д“ ч. 2 ст. 207.3 УК РФ, и назначить ему наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вынесен заочно», — говорится в приговоре судьи Евгении Николаевой. Кроме того, журналисту запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после отбытия срока наказания.