Польша готова отправить Украине дополнительные танки Т-72 и PT-91 Twardy
16:32 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша может поставить Украине дополнительные танки советского производства Т-72 и PT-91 Twardy («Тварды»). Об этом заявил в среду в Риге президент Польши Анджей Дуда.
Как напомнил польский лидер, Польша ранее решила отправить Украине роту танков Leopard («Леопард») — до 14 штук. «У нас еще есть танки из постсоветских запасов, более-менее модернизированные. Есть танки Т-72 в модернизированной версии, а также PT-91 Twardy. Это хорошее вооружение, которое хорошо работает, так что мы готовы оказать помощь Украине также и таким образом», — сказал Дуда, его выступление транслировало Польское телевидение.
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