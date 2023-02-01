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Ликвидация возможности обстрела ВСУ приграничных регионов РФ является приоритетом — Путин

17:40 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин назвал приоритетной задачей ликвидировать саму возможность обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничных регионов РФ.

«Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — заявил президент, открывая совещание по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах и в результате ЧС. Он отметил, что главной темой на совещании станет «поддержка жителей Крыма, Белгородской, Брянской и Курской областей, чьи дома и квартиры на приграничных территориях оказались повреждены или разрушены из-за обстрелов неонацистских формирований».

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