Российский автопром в 2022 году «провалился» до исторического минимума – Росстат

19:20 Источник: Интерфакс

Производство легковых автомобилей в РФ в 2022 году на фоне введения масштабных санкций и ухода из страны иностранных автоконцернов обвалилось на 67%, до исторического минимума в 450 тыс. шт. Вместе с тем в декабре их выпуск стал самым высоким с марта, показав рост к показателю ноября 1,7 раза (на 70%), до 40,3 тыс. шт. (-68% к уровню декабря 2021 г.), следует из данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат)

Самое глубокое годовое падение производства в современной российской истории до этого фиксировалось Росстатом в 2009 г. Тогда, в период кризиса в мировой экономике и автопроме, было выпущено 597 тыс. легковых машин (-59,4% к 2008 г.).