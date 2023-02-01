Российский автопром в 2022 году «провалился» до исторического минимума – Росстат
19:20 01.02.2023 Источник: Интерфакс
Самое глубокое годовое падение производства в современной российской истории до этого фиксировалось Росстатом в 2009 г. Тогда, в период кризиса в мировой экономике и автопроме, было выпущено 597 тыс. легковых машин (-59,4% к 2008 г.).
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