У Лондона, похоже, нет четкой позиции по поставкам истребителей Украине

21:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британское правительство не принимало окончательного решения о невозможности передать Киеву истребители, однако пока считает правильным воздерживаться от их отправки на Украину. Об этом заявил в среду журналистам глава Минобороны королевства Бен Уоллес, слова которого приводит агентство Рейтер.

«Твердого решения нет, — сказал он. — В настоящий момент я не думаю, что это (передача Украине истребителей — прим. ТАСС) было бы правильным подходом».

Во вторник представитель канцелярии главы британского правительства Риши Сунака заявил, что Лондон считает нецелесообразным направлять Украине истребители в настоящий момент.