У Лондона, похоже, нет четкой позиции по поставкам истребителей Украине
21:43 01.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Твердого решения нет, — сказал он. — В настоящий момент я не думаю, что это (передача Украине истребителей — прим. ТАСС) было бы правильным подходом».
Во вторник представитель канцелярии главы британского правительства Риши Сунака заявил, что Лондон считает нецелесообразным направлять Украине истребители в настоящий момент.
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