Чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ — Лавров
12:32 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что чем более дальнобойное оружие Запад поставит киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвинуть от российских территорий.
«Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются частью нашей страны», — сказал министр в четверг в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву.
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