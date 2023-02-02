0
0
89
НОВОСТИ

Чем дальнобойнее оружие поставляется Киеву, тем дальше его нужно отодвигать от РФ — Лавров

12:32 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что чем более дальнобойное оружие Запад поставит киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвинуть от российских территорий.

«Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются частью нашей страны», — сказал министр в четверг в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:05 02.02.2023
В Москве выявили 2 925 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
2
12:20 02.02.2023
Шольц известен способностью менять позицию — Лавров об отказе ФРГ посылать самолеты Киеву
0
115
12:05 02.02.2023
Австрия объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата — МИД
0
131
12:00 02.02.2023
В России выявили 9 287 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
126
11:32 02.02.2023
Около 70 военных Украины прибыли в ФРГ для обучения обращению с системой ПРО Patriot
0
197
11:20 02.02.2023
Президент Болгарии распустил парламент и назначил техническое правительство
0
208
11:05 02.02.2023
Фон дер Ляйен, Боррель и 14 еврокомиссаров прибыли в Киев
0
241
11:00 02.02.2023
США подталкивают союзников по НАТО к поставке F-16 Украине — аналитики NYT
0
204
10:32 02.02.2023
ФРГ готова выделить €17 млрд на укрепление системы ПРО - Bloomberg
0
236
10:20 02.02.2023
Для электромобилей предложили ввести потолок цен на электричество
0
255

Возврат к списку