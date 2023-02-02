Буркина-Фасо и Мали следует создать федерацию — буркинийский премьер-министр

13:32

Премьер-министр Буркина-Фасо Иоахим Кьелем высказался за создание федерации с соседней Республикой Мали. Свою позицию он изложил в ходе рабочего визита в Мали.

«У нас есть возможность образовать гибкую федерацию, — цитирует в четверг премьера новостной портал „Буркина-24“. — Вместе мы будем сильнее, у нас появятся новые возможности бороться с общей угрозой — терроризмом, а также развивать экономику».

Кьелем подчеркнул, что с приходом в Мали к власти полковника Ассими Гоиты страна стала лидером в Африке. «Это подлинная революция — заявил премьер. — Мы можем сформировать федерацию, которая будет представлять силу. Этот проект необходимо реализовать в течение переходного периода, которые проходят обе страны. Если к власти вернутся политики, то объединиться будет сложно». В ходе визита Кьелем был принят временным президентом Мали Гоитой.

Республика Мали с лета 2020 года пережила два военных переворота. В ходе первого, который произошел 18 августа 2020 года, от власти был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта. Группа военных во главе с полковником Гоитой назначила временным президентом Ба Ндао. Однако 26 мая 2021 года он был смещен той же группой военных, при этом постановлением Конституционного суда Мали Гоита был назначен главой государства на переходный период. Военные объявили, что намерены оставаться у власти до весны 2024 года, после чего в стране состоятся президентские и парламентские выборы.

Группа военных во главе с капитаном Ибрагимом Траоре совершила 30 сентября 2022 года в Буркина-Фасо государственный переворот, сместив подполковника Поля-Анри Сандаого Дамибу с поста президента страны. Дамиба, который пришел к власти в январе 2022 года в результате госпереворота, подписал 2 октября документ о добровольном уходе с поста президента. Траоре принял 21 октября присягу в качестве президента переходного периода Буркина-Фасо. Переходный период должен завершиться в Буркина-Фасо до 1 июля 2024 года проведением свободных президентских выборов.