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НОВОСТИ

Страны БРИКС теоретически могли бы помешать США блокировать решения МВФ — Лавров

14:12 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Критерии, на которых основан Международный валютный фонд (МВФ), позволяют странам БРИКС претендовать на такое количество акций и голосов, чтобы блокировать решения США. Об этом заявил в четверг глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью тележурналисту Дмитрию Киселеву.

«Если брать те критерии, на которых зиждился МВФ и Всемирный банк, то сейчас страны БРИКС — уже причем несколько лет, как эта ситуация наступила — могут претендовать на такое количество акций и, соответственно, голосов, которое нарушит нынешнюю ситуацию, когда США могут в одиночку блокировать любые решения», — отметил министр.

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