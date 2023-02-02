Украине в этом году надо на восстановление $17 млрд — Шмыгаль

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине требуется в нынешнем году 17 млрд долларов на восстановление. Об этом сообщил в четверг премьер-министр Денис Шмыгаль заместителю председателя Еврокомиссии Валдису Домбровскису во время встречи в Киеве.

«Важная встреча с исполнительным вице-председателем Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом», — написал Шмыгаль в своем телеграм-канале. «Обсудили вопросы быстрого восстановления Украины. В этом году на эти нужды необходимо 17 млрд долларов», — сообщил премьер. Он в очередной раз высказал мнение, что западные партнеры должны передать Киеву замороженные российские активы.