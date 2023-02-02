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НОВОСТИ

Российским чиновникам не запрещено выезжать за границу на отдых - Песков

18:23 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти России не принимали решение ограничить выезд чиновников за границу на отдых, и подобная возможность в Кремле не обсуждается. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС.

«Каких-то решений, каких-то директив на этот счет не существует в настоящее время», — сказал он. В ответ на уточняющий вопрос, не прорабатывается ли такая возможность сейчас, представитель Кремля пояснил: «По крайней мере, в администрации [президента] не обсуждается».

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