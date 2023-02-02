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Китай собирается построить в Антарктиде станцию спутниковой связи

18:40 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности выиграла тендер на строительство в Антарктиде станции спутниковой связи для изучения океанов. Об этом сообщила в четверг газета «Китайская космонавтика» («Чжунго хантяньбао»).

По сведениям издания, стоимость проекта оценивается в 43,95 млн юаней (6,54 млн долларов по текущему курсу). Объект планируется построить в районе китайской антарктической станции «Чжуншань», его деятельность будет курировать Государственный центр прикладных спутниковых исследований океанов КНР.

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