Китай собирается построить в Антарктиде станцию спутниковой связи

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности выиграла тендер на строительство в Антарктиде станции спутниковой связи для изучения океанов. Об этом сообщила в четверг газета «Китайская космонавтика» («Чжунго хантяньбао»).

По сведениям издания, стоимость проекта оценивается в 43,95 млн юаней (6,54 млн долларов по текущему курсу). Объект планируется построить в районе китайской антарктической станции «Чжуншань», его деятельность будет курировать Государственный центр прикладных спутниковых исследований океанов КНР.