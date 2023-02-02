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НОВОСТИ

Госсекретарь США при визите в Китай намерен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином - СМИ

19:26 02.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Государственный секретарь США Этони Блинкен в ходе своего визита в Китай намерен встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщила газета «Файнэншл таймс» со ссылкой на источники.

Как подчеркивает газета, Блинкен станет первым госсекретарем США, который встретится с председателем КНР за последние пять лет.

Государственный департамент отказался прокомментировать данные сообщения, отмечает издание. Посольство КНР в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

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