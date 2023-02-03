В Энергодаре прозвучал громкий взрыв, сообщил Рогов

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Громкий взрыв прозвучал в пятницу утром в городе Энергодаре Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В Энергодаре громко! Около 07:50 в городе энергетиков прозвучал громкий взрыв», — написал он в соцсети.