РФ не собирается возвращаться в Совет Европы — замглавы МИД Грушко
09:32 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Совет Европы перестал быть организацией, нацеленной на достижение единства европейских народов, России нет никакого смысла в него возвращаться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Парламентской газете», которое было опубликовано в пятницу.
«Напомню, что Совет Европы, как записано в первой главе его Устава, создавался для „достижения большего единства“ европейских народов. Усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное. В такую организацию, некий предбанник Европейского союза, даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться», — отметил замминистра, отвечая на вопрос о возможности возвращения РФ в Совет Европы.
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