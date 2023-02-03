РФ не собирается возвращаться в Совет Европы — замглавы МИД Грушко

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Европы перестал быть организацией, нацеленной на достижение единства европейских народов, России нет никакого смысла в него возвращаться. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в интервью «Парламентской газете», которое было опубликовано в пятницу.

«Напомню, что Совет Европы, как записано в первой главе его Устава, создавался для „достижения большего единства“ европейских народов. Усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное. В такую организацию, некий предбанник Европейского союза, даже при буйстве фантазии нет никакого смысла возвращаться», — отметил замминистра, отвечая на вопрос о возможности возвращения РФ в Совет Европы.