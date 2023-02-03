Глава ЦРУ считает, что следующие полгода будут «критическими» в конфликте на Украине — ТВ
10:32 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс выразил мнение, что следующие шесть месяцев будут «критическими» в плане конфликта на Украине. Соответствующее сообщение разместила в четверг на своей странице в «Твиттере» журналистка телеканала Си-би-эс Оливия Газис.
По ее словам, глава ЦРУ изложил такую точку зрения, выступая на мероприятии в Джорджтаунском университете. «Бернс сказал, что следующие шесть месяцев будут „критическими“, — написала Газис. Согласно ее версии, директор ЦРУ полагает, что Россия в ситуации на Украине делает ставку на „политическую усталость“ Запада. Кроме того, как утверждал Бернс, Вашингтон „не считает“, что Москва серьезно настроена на переговоры по урегулированию.
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