Подоляк заявил, что Украине нужно от 350 до 450 западных танков

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Украины нуждаются на данном этапе в 350-450 западных танках. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в опубликованном в пятницу интервью испанской газете «20 минутос».

Он отметил, что международные союзники Киева знают, что именно ему нужно на данном этапе конфликта. «Во-первых, мы нуждаемся в ракетах с дальностью 150-200 км, — сказал Подоляк. — Мы уже ведем переговоры по ним». «Затем нам нужно <…> от 350 до 450 танков», — добавил он.