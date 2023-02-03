Польша призовет бойкотировать Олимпиаду 2024 года в случае участия россиян и белорусов
13:00 03.02.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский считает, что Олимпийские игры 2024 года следует бойкотировать, если Международный олимпийский комитет (МОК) допустит к участию в них спортсменов из России и Белоруссии. С таким утверждением он выступил в пятницу в эфире радиостанции Эр-эм-эф (RMF).
«Если спортсмены из России и Белоруссии были бы допущены к Играм 2024 года, то мы должны просто бойкотировать эти игры. Не должно быть участия в таких играх. Это давление, которое мы должны оказать на МОК. Это мое мнение, спортивные союзы будут сами принимать решения, так как они независимы от правительства. Но я буду призывать всех принять такое решение», — отметил Яблоньский.
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