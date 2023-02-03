«Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле» - Медведев

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине придется «сполна заплатить» за западную помощь, которую оказывает ей не «доктор Айболит, а доктор Менгеле». Такое мнение высказал в соцсети в пятницу зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что «киевскую камарилью разорение страны не смущает», так как «чем больше поддержка [со стороны Запада], тем больше украдут» украинские власти. «Только чем дольше руководители украинских нацистов будут клянчить и воровать у своих доноров помощь, тем ближе окончательный крах экономики. Ведь заплатить за курс лечения придется сполна. И цель западных эскулапов отнюдь не в том, чтобы вылечить экономику несчастной страны. У Запада богатый опыт умерщвления подопытных стран. Запад не добрый доктор Айболит, а доктор Менгеле (нацистский врач-преступник, проводивший опыты над узниками Освенцима — прим. ТАСС). Он зловещий врач-убийца», — написал Медведев.

Он заключил, что «Украину ждет печальная судьба тех колоний, которые когда-то насиловали в максимально извращенной форме, а потом выбрасывали умирать на гниющую свалку истории».